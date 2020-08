Il video che sta facendo il giro del web.

Dopo una nottata in discoteca c’è chi si gode l’alba sul mare, chi va a fare colazione e chi si apparta tra le fresche frasche per qualche tocco lascivo. La Spiaggia di Cala d’Ambra a San Teodoro, dove si trova la famosa discoteca Ambra Night, è rinomata per essere la “spiaggia dell’amore”.



Infatti non è raro alla chiusura del locale beccare giovani che presi dalla passione e magari i fumi dell’alcool non si rendano conto di spingersi troppo oltre in piena spiaggia sotto gli occhi di tutti che volenti o nolenti si trovano a passeggiare o a scattare qualche selfie con il sole che sorge.



Capita però che gli amanti, non appartandosi nel migliore dei modi, finiscano in qualche video hot di passanti e ragazzetti che li riprendono con i loro smartphone. È il caso dell’ultimo video che sta spopolando in queste ore sul web, dove si vedono due ragazzi che indisturbati, tra i cespugli in piena spiaggia, non sono passati inosservati agli occhi di curiosi che con cellulare alla mano hanno ripreso la scena e l’hanno divulgata sui social diventando virale.

