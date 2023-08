Il video col cinghiale che ruba la borsa frigo in Sardegna virale in pochi minuti.

E’ stato pubblicato ieri su Facebook il video col cinghiale che ruba una borsa frigo in una spiaggia della Sardegna che sta girando sui cellulari di tutta Italia. In appena due ore dalla pubblicazione, la ripresa fatta con uno smartphone era già sui principali network di informazione nazionale. Nel mentre nei cellulari di tutta Italia era già tra i video più gettonati e condivisi.

Non è passata inosservata la curiosa vicenda capitata a un turista in una spiaggia della Sardegna. Due giovani cinghiali si avvicinano all’ombrellone con atteggiamento furtivo. Poi il gesto da codice penale, comunque non imputabile al ladruncolo con le setole, in quanto, appunto, animale.

Uno di loro addenta una borsa frigo e cerca di portarsela via. La giovane turista proprietaria della borsa frigo lo insegue, sgominando il tentato furto tra le risate generali. Il cinghiale abbandona la refurtiva durante l’attraversamento della staccionata in legno, non rovinando, così, lo spuntino dei turisti, divertiti dalla vicenda, e finiti alla ribalta della comunicazione nazionale grazie al video virale.

