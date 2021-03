La proroga della continuità aerea in Sardegna.

Torna la doppia tariffa per l’estate sulla continuità territoriale prorogata nei giorni scorsi fino al 28 ottobre. I collegamenti saranno effettuati da Alitalia da Roma e Milano con tutti i 3 aeroporti Sardi di Cagliari, Alghero e Olbia.

Fino al 14 giugno sarà in vigore un’unica tariffa sia per i turisti che per i residenti in Sardegna. Dal 15 giugno e fino al 15 settembre invece saranno due le tariffe per i residenti e per i non residenti. Infine dal 16 settembre al 28 ottobre si tornerà a tariffa unica.

