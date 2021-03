La campagna di vaccini a Tempio.

Prosegue a Tempio la campagna vaccinale anti Covid. A partire da questo pomeriggio, nei locali del Centro Cup dell’ospedale Paolo Dettori è iniziata, a cura della Assl, la vaccinazione per gli insegnanti e il personale Ata.

Per quanto riguarda il completamento delle vaccinazioni degli over 80, gli operatori dei Servizi Sociali del Comune stanno provvedendo a fissare gli appuntamenti per la somministrazione della prima dose per il giorno sabato 20 marzo 2021.

Per quanto riguarda, invece, i richiami dei vaccini, per coloro che hanno ricevuto la prima somministrazione del vaccino il 12 marzo, la seconda dose verrà somministrata il giorno 2 aprile, alla stessa ora in cui è stata somministrata la precedente. Per i vaccinati in data 13 marzo la seconda dose verrà somministrata il giorno 3 aprile alla stessa ora in cui è stata somministrata la prima dose. Per coloro che saranno vaccinati il 20 marzo, la seconda dose verrà somministrata il giorno aprile alla stessa ora in cui è stato fissato il 1° appuntamento.

Nei prossimi giorni verrà data comunicazione per la somministrazione dei vaccini a domicilio.

