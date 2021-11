Voli da Olbia a un euro, l’offerta di Volotea per il Black Friday

Voli a un euro da Olbia.

Il Black Fiday arriva a Olbia e anche le compagnie aeree offrono sconti e offerte per sui voli dall’aeroporto Costa Smeralda verso le mete Italiane. Da qualche anno infatti gli sconti del Black Friday, non riguardano più solo i prodotti di elettronica o di abbigliamento, ma abbracciano tutti i settori e in questo caso diventa quindi un’occasione imperdibile per chi ha in programma un viaggio.

Tra le molte offerte certamente spicca quella di Volotea che propone voli con andata e ritorno a 1 euro a tratta da Olbia. Tra le mete incluse nell’offerta troviamo Ancona, Bologna, Milano Bergamo, Napoli, Torino, Venezia e Verona. I biglietti sono già disponibili e possono essere acquistati sul sito della compagnia.

Il Black Friday.

Il Black Friday, la giornata di sconti e offerte speciali che cade il giorno che segue quello del ringraziamento negli Stati Uniti, il Thanksgiving (quarto giovedì di novembre), quest’anno il prossimo venerdì 26 novembre.

Da tradizione stelle e strisce, il Black Friday è diventato un’usanza diffusa anche in Europa ma è l’Italia il paese in cui il “venerdì nero” riscuote più successo, con una propensione all’acquisto e un budget di spesa ipotizzato superiore al resto d’Europa e crescenti anno dopo anno.