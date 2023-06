Il festival Etnosfera cerca foto e video storici di Aggius

“Etnosfera il festival di popoli e musiche” lancia un appello agli abitanti di Aggius perché ritrovino foto e video antichi. L’obiettivo è di montarli per creare un mini film che sarà accompagnato da una colonna sonora inedita firmata da Paolo Angeli. Nel paese di granito dell’alta Gallura, fervono i preparativi per la rassegna diffusa dedicata alle minoranze linguistiche e alle diversità culturali, una vera e propria festa di popoli in cui tradizioni locali e mainstreaming si fondono per preservare e valorizzare la ricchezza di civiltà e patrimoni artistici.

Una manifestazione completamente gratuita nata da un’idea della Pro Loco Aggius, con il sostegno del Comune e della Fondazione di Sardegna e il contributo di Delphina hotels & resorts, dell’Assessorato ai beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna, Talk About Records, in scena nelle vie, nelle piazze e nei parchi del centro storico di Aggius, dal 30 giugno al 2 luglio 2023.

Il programma di Etnosfera

Ad accendere le luci del festival, venerdì 30 giugno, Malasorti, trio composto dal live perfomer Francesco Medda “Arrogalla”, dal cantante e scrittore Emanuele Pittoni e dal trombettista e antropologo Francesco Bachis. Un mix di dub, jazz e “non finito” che ama divagare tra poetiche sarde, tropicali e mediterranee e cui sarà davvero difficile resistere. Protagonisti attesi della tre giorni, la cantautrice algherese Claudia Crabuzza, voce tra le più raffinate dell’Isola con il suo omaggio in musica ai versi di Grazia Deledda. I ritmi trascinanti a base di afrobeat, nu-tropical, funk, world music di Nickodemus, dj e producer della scena Boiler Room newyorkese. Attualmente in tournée in America Latina, Europa, Africa e Stati Uniti, la sua lunga carriera di DJ e produttore itinerante comprende quattro album da solista e una vasta gamma di singoli da dance-floor che attraversano tutti gli spettri musicali.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui