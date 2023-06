Quattro case a fuoco a Porto Rotondo, una è stata distrutta dalle fiamme

Incendio a Porto Rotondo aggredisce quattro appartamenti

Super lavoro per i vigili del fuoco a Porto Rotondo, dove le fiamme hanno aggredito quattro appartamenti. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio in un complesso che si trova in via La Caletta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia e quelli di Arzachena. L’incendio ha aggredito quattro appartamenti, creando gravi danni a uno di questi.

Le squadre del 115 sono riusciti e a limitare i problemi per le altre tre case ma ci sono volute tre ore di lavoro. A Porto Rotondo sono arrivati anche i carabinieri per fare chiarezza, assieme ai vigili del fuoco, sulle origini del rogo. Per fortuna non risultano coinvolte persone.

