A Luca Ammirati il settimo premio enoletterario Vermentino

La giuria ha scelto: a vincere l’edizione del Premio enoletterario vermentino 2023 è “Tutti i colori tranne uno” di Luca Ammirati. Edito da Sperling & Kupfer. Per una storia -legata alla terra e alle passioni del protagonista, Damiano- ambientata a Dolceacqua, spettacolare borgo del Ponente Ligure reso immortale da un dipinto di Monet. Ammirati, responsabile interno della sala stampa del Teatro Ariston di Sanremo, ha al suo attivo altre due opere: “Se i pesci guardassero le stelle” e “L’inizio di ogni cosa”.

Al Museo archeologico di Olbia la cerimonia di premiazione della settima edizione con Neri Marcorè tra 31 opere e 25 case editrici che hanno preso parte al concorso. Un Premio ideato dalla Camera di Commercio di Sassari e dal Comune di Olbia. Assieme al Comune di Castelnuovo Magra in Liguria. “La storia del Premio si è arricchita di un altro capitolo importante – dice la presidente del Premio, Maria Amelia Lai -. Insieme a sei autori capaci di raccontare il vino in maniera perfetta. Per un evento sempre più seguito e coinvolgente come è stata questa settima edizione. E come sarà quella della prossimo anno.”

Nella mattinata del Premio sono stati coinvolti nelle letture dei passi più significativi delle opere, i ragazzi del Liceo Gramsci di Olbia. Coordinati nella loro performance dall’attore Daniele Monachella. Per un’idea sempre importante e da sostenere sempre: avvicinare i giovani alla lettura. Riuscendo a trasmettergli l’importanza che rivestono i libri nel loro processo formativo e di crescita.

