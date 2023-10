La gestione degli immobili militari a La Maddalena.

Il Comune di La Maddalena presto riceverà la gestione di alcune strutture militari attraverso una convenzione con il ministero della Difesa. Queste strutture, note come le “Strutture Sportive area Faravelli”, saranno riqualificate e utilizzate per scopi sportivi, comprese installazioni come campi da calcio, campi da calcetto, campi da tennis e campi da basket/volley.

Inoltre, un campetto verrà trasformato in un parcheggio con 38 posti auto, e un centro ricreativo diventerà una Sala Museale per narrare la storia della Marina Militare a La Maddalena. La firma della convenzione avverrà presto tra il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il sindaco, Fabio Lai.

