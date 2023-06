Cala d’Ambra music festival, Vanacore e Mulas in scena a San Teodoro

Cala D’Ambra Music festival 2023 con Vanacore e Mulas



Cala D’ambra continua ad accogliere musicisti raffinati che si esibiscono di fronte al mare all’ora del tramonto per il Music festival. La Jacia è l’associazione che organizza i concerti del Cala D’Ambra Music festival 2023. Per sabato 1 luglio ha in serbo un appuntamento impedibile con la musica del Federica Vanacore e Mauro Mulas trio.

Federica Vanacore

Nata a Cagliari, studia Pianoforte e Canto moderno. Si trasferisce a Milano e studia Canto Jazz presso l’Accademia Internazionale “Claudio Abbado”, dove ottiene il Diploma Accademico di I Livello. Frequenta il Biennio di Specializzazione in Canto Pop-Rock e consegue il Diploma Accademico di II Livello. Parallelamente si Laurea in Giurisprudenza con Master di Specializzazione in Diritto delle Comunicazione e dello Spettacolo. Attualmente ricopre il ruolo di corista per alcune trasmissioni TV (da X-Factor, Fratelli di Crozza a Radio Italia Live). Vanta diverse collaborazioni con artisti quali Levante, Irama, Rkomi e altri

Il Trio di Mauro Mulas

Federica Vanacore è accompagnata dal trio del pianista Mauro Mulas , con Vittorio Sicbaldi alla batteria e Alessandro “Cinzio” Atzori al Contrabbasso. Il repertorio proposto in questo concerto è un viaggio che va dal Jazz alle musiche pop internzionali, rivisitate con uno stile personale ed originale tipico della cantante.

Il pubblico può seguire tutti i concerti dal vivo, con ingresso gratuito sia dai tavolini dell’Esagono, sia dall’incantevole spiaggia di Cala d’Ambra ormai concepita come platea naturale del festival.

Anche l’edizione 2023 del Music Festival ospita e sostiene il circuito del Blues in Sardegna e collabora , a partire da quest’anno, anche con il “San Teodoro Jazz Festival” .

