“Chi ci ascolta?”, a Olbia un incontro del Pd sul disagio giovanile in Gallura

A Olbia un dibattito sul disagio giovanile in Gallura

“Chi ci ascolta?” è il titolo dell’incontro dibattito sulle criticità dei servizi per il disagio giovanile in Gallura, che si svolgerà venerdì 30 giugno a Olbia. L’appuntamento è alle 18 nella sede del Partito democratico in via Danimarca 17. L’iniziativa, aperta al pubblico e promossa dalla segreteria provinciale e dai consiglieri comunali di Olbia del Pd. Anche sotto l’impulso di numerosi “portatori di interesse” della società civile. “Si colloca all’interno di un tavolo permanente di mobilitazione, studio e analisi – spiegano -. Che il Partito democratico gallurese sta portando avanti, concentrando l’attenzione sulle problematiche e le criticità che attanagliano la sanità nell’intera Gallura”.

L’obiettivo del convegno

“L’obiettivo dell’incontro è avere una fotografia della situazione attuale dei servizi socio-sanitari che si occupano di disagio giovanile e prevenzione. Al fine di farsi promotori di proposte concrete per un potenziamento dei servizi nel territorio. Il focus sarà l’accoglienza e presa in carico di adolescenti e giovani adulti che mostrano un importante disagio psicologico, in particolare la fascia di età tra i 14 ed i 20 anni, ma senza tralasciare anche quella fascia scolare e prescolare che necessita di immediate valutazioni specialistiche. Si ragionerà sulle difficoltà e i ritardi che spesso caratterizzano l’avvio di percorsi di valutazione e diagnosi, con le inevitabili ripercussioni sui successivi percorsi terapeutico riabilitativi”.

I saluti saranno della segretaria provinciale Mariangela Marchio, della capogruppo in Consiglio comunale Ivana Russu e del segretario cittadino di Olbia, Pietro Spano. Si cercherà di descrivere la situazione in Gallura a partire da due osservatori privilegiati: la scuola e i servizi sociali. Interverranno in questa parte Gianluca Corda, dirigente scolastico, componente della segreteria provinciale del Pp, che modererà l’incontro, e Antonella Malu, coordinatrice dei Servizi sociali del Comune Loiri Porto San Paolo. Il momento del dibattito darà poi voce alle famiglie, alle associazioni, agli addetti ai lavori e i professionisti che si occupano da anni della tutela e dell’integrazione di persone con disabilità. Tra loro anche Veronica Asara, presidente di “Sensibilmente onlus”.

