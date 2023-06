Su RaiTre il successo de “La Scogliera” a La Maddalena

In un servizio sul lusso dell’estate in Gallura su RaiTre hanno raccontato il successo del ristorante “La Scogliera” a La Maddalena. E l’attività in riva al mare l’ha condiviso sui propri canali social. Proprio in questo periodo è in corso una parata di vip, con tanti giganti del calcio che stanno facendo tappa nell’arcipelago maddalenino. Solo nei giorni scorsi a “La Scogliera” son passati il Pallone d’oro Benzema, gli argentini Lamela, Acuña e Alvarez, il portiere brasiliano Alisson, l’allenatore nerazzurro Inzaghi e il bomber peruviano del Cagliari Lapadula.

“L’ospite viene qua a pranzo e mangia osservando la sua barca. Che è la cosa più importante”, racconta il titolare Andrea Orecchioni all’intervistatore di RaiTre. Perché su quella scogliera in località Porto Massimo i clienti arrivano via mare. La Costa Smeralda e a pochi minuti di distanza e se gli yacht sono troppo grandi è il ristorante che va a prendere i clienti per portarli ai suoi tavoli.

Il servizio si apre con un aragosta 330 euro al chilo e ne viene inquadrata una da 700 euro. Con qualsiasi menù una scelta del genere farebbe salire i costi, ma non è che con le alternative si risparmi. “Le pizze vengono 80, 100 e 110 euro“, spiega Orecchioni. Nel menù inquadrato si legge che non si tratta di wurstel o peperoni, ma di gamberi rossi e tartufo nero.

“Un piatto di crudi 1.400 euro“, commenta l’intervistatore mostrando ancora la carta. Anche qui si vede che non si tratta di un all you can eat coi surgelati da discount. Il “King Scogliera” comprende 24 ostriche, aragosta, scampi, gamberi e tanto altro crudo fino al caviale di beluga. Anche per le bevande non ci si limita al vino della casa in caraffa e il sommelier illustra le bottiglie più pregiate. “Qui abbiamo il re del merlot – dice, mostrando una bottiglia di Petrus – cosa sui 20mila“. L’intervistatore si chiede se venga ordinata. “Sì, devo dire proprio di sì”, assicura e poi mostra un rosso della Toscana, il Masseto: “Questa è da 3 litri, 32mila euro“.

Chi raggiunge la penisola di scogli che per anni ha ospitato la discoteca Il Cormorano non è una clientela che va al risparmio. “Qui tutto diventa possibile – assicura Andrea Orecchioni al programma CartaBianca -. C’è stata una coppia con lui che le ha chiesto di sposarlo. Ha preso il locale in esclusiva e ha pagato più di 50mila euro per due. Per mezz’ora“.

