Da domenica alle cantine Surrau “Vedo e non vedo” di Camelia Tutulan

La mostra “Vedo e non vedo” dell’artista Camelia Tutulan.

Inizia domenica primo luglio e durerà esattamente un mese la mostra gratuita delle opere dell’artista rumena 44enne Camelia Tutulan “Vedo e non vedo”, allestita presso le cantine Surrau ad Arzachena. La donna ha iniziato da un anno a girare la Sardegna, di cui si è letteralmente innamorata. Ha scelto così di allestire mostre nei luoghi più suggestivi dell’isola esponendo le proprie opere, ormai sparse in collezioni private di tutto il mondo.

Laureata all’accademia delle belle arti, l’artista si ispira alla bellezza visibile e talvolta invisibile del mondo. “L’anno scorso ho visitato la Sardegna per la prima volta – afferma Camelia Tutulan -, e sono rimasta molto colpita”. Così ha dato vita a una collezione speciale con temi marini e acquatici e paesaggi ispirati alla Sardegna”.

La mostra di quest’anno si intitola “Visto e non visto”: “Ho notato che il mondo moderno vive in una corsa continua a fare cose materiali – afferma l’artista -. Nella fretta quotidiana, spesso passiamo davanti a luoghi straordinari e persone che non vediamo. La mia mostra cerca di fermare il mondo per un secondo in modo che lo spettatore possa osservare la bellezza della creazione e la gioia che ci circonda. La Sardegna è un luogo benedetto, dove la natura, il tempo e le belle persone lavorano insieme a Dio, dando significato e gioia alle nostre vite. Quasi sempre senza rendersene conto. È assolutamente notevole e impressionante. Ed è per questo che mi sono innamorata di questo angolo di paradiso in mezzo al mare”.

La scelta di organizzare la mostra presso le cantine Surrau di Arzachena è stata una scelta “naturale”: “Ho trovato per caso questo angolo di paradiso in mezzo alla vigna. Mi è piaciuto molto il posto, le persone e il risultato del loro lavoro. È stato un piccolo miracolo e una gioia immensa organizzare insieme a loro questa esperienza d’arte”, afferma l’artista. La mostra è visitabile gratuitamente, e alcune delle opere esposte potranno essere acquistate.

