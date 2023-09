“Haram” verso l’anteprima in tv: singolo e video per Saba, cantante di Olbia

Si chiama “Haram” il video di Saba girato a Olbia

Saba è di Olbia e nella città gallurese è stato girato il suo nuovo video, Haram, che arriverà in anteprima su SkyTg24. Salvatore Saba è un cantante olbiese classe ’97. “In un panorama musicale spesso omologato, Saba si distingue per la sua audacia nel rompere gli schemi e per la sua straordinaria capacità espressiva – si legge in una nota -. Con “Haram,” un piccolo capolavoro di inclusività prodotto dal tocco inconfondibile di Cosmophonix Artist Development. L’artista ci guida in un viaggio di melodie africane e testi intensi, capaci di superare ogni confine.

Dopo la sua collaborazione con Simonetta Spiri in “Aymerich”, questo nuovo singolo trae il titolo dalla lingua araba per indicare tutto ciò che è “proibito“. Invitandoci a riflettere su quanto, ancora oggi, etichette, classificazioni e preconcetti prevalgano spesso sui sentimenti. Saba, con la sua voce unica e ricca di sfumature, ci racconta una relazione d’amore nata nel cuore del deserto tra due giovani appartenenti a classi sociali differenti. Questa storia, parla del timore dell’accettazione e della paura del giudizio, che ci impediscono di essere autentici e di vivere pienamente le nostre vite”.

“Haram” è accompagnato da un videoclip ufficiale girato ad Olbia e diretto da Paolo Acquaviva. Sarà presentato in anteprima nazionale su Sky TG24 il prossimo 22 Settembre.

