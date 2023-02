Giuse’, da la Maddalena una canzone per Giuseppe Girolamo

Gianni Casali da La Maddalena dedica una canzone a Giuseppe Girolamo, il batterista eroe della Costa Concordia. Quel giovane musicista aveva lasciato ad altri il posto sulla scialuppa, per poi non riuscire a salvarsi. A quella generosità che gli è costata la vita dedica il suo testo il cantante maddalenino.

“Ho letto “Giustizia” di Micheal Sandel e “Menti morali” di Marc Hauser per provare a comprendere la grandezza e l’origine del ”gesto” – scrive Gianni Casali su Facebook -. Non ho trovato risposta che soddisfi la mente e il pensiero. Allora ho compreso che sacrificare la propria vita per salvare quella degli altri sia una “scelta” che abita solo nel cuore. Onore a te Giuseppe Girolamo. Giuse’, batterista di tutti e di Nettuno”.

“Gianni Casali, Cantautore sensibile e dotato di sentimenti profondi, non poteva essere indifferente alla tragedia che portò alla scomparsa della vita del musicista della Nave Concordia, che salvò la vita ad una donna e sua figlia, sacrificando la propria”. Così si legge sotto il video su YouTube. “In questo brano struggente immagina i momenti, le scene, come in un film al contrario fino al momento della fine”.

La voce di Gianni Casali è “rotta”, commossa, ed è con questa commozione che riesce a trasmettere la gratitudine di tutti, di ciascun essere umano che ha saputo del suo gesto, che sembra ormai dimenticato – continua la spiegazione -. Casali dice grazie a Giuse’, da umano ad umano, e lo fa con l’unico mezzo che ha a disposizione, le note e le parole, le uniche che riescono a salire in Cielo”.

Ecco il video di Giuse’, con la produzione artistica di Ciro Barbato: