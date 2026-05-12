Primo sopralluogo per il Lebonski Park ad Arzachena

L’area di Monti Aguisi di Arzachena si appresta a subire una profonda trasformazione urbanistica e culturale grazie alla nascita del Lebonski Park. Svolti i primi sopralluoghi operativi. C’erano tecnici, manager e Comune per definire le fasi iniziali del cantiere nell’ex galoppatoio cittadino.

L’iniziativa nasce da una partnership tra il Comune e la Lebonski Agency, guidata dai fratelli Maurizio (in arte Salmo) e Sebastiano Pisciottu. L’obiettivo primario dell’intervento consiste nella realizzazione di un moderno parco dedicato al tempo libero e alla musica dal vivo, concepito per posizionare stabilmente la località sarda all’interno del circuito delle grandi manifestazioni di respiro nazionale e internazionale.

Il progetto si inserisce in una visione di sviluppo territoriale a lungo termine che punta a potenziare l’offerta turistico-ricreativa della zona, offrendo al contempo un nuovo spazio di aggregazione sociale per giovani e famiglie residenti. Attraverso il recupero di un’area sottoutilizzata, si intende creare un’infrastruttura di alta qualità capace di ospitare produzioni complesse e spettacolari.

I dettagli operativi e l’avanzamento dei lavori verranno resi noti progressivamente, ma è già stata fissata la data chiave per l’avvio delle attività. L’inaugurazione ufficiale del Lebonski Park è prevista per il 25 luglio 2026. L’evento inaugurale vedrà protagonista proprio il rapper Salmo, che tornerà sul palco nella sua terra d’origine per un grande concerto spettacolo dopo aver concluso con successo le tappe delle sue tournée mondiali tra l’Europa e gli Stati Uniti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui