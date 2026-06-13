Salmo incanta il Firenze Rocks e ruba la scena a Lenny Kravitz

Salmo conquista il Firenze Rocks e fa la storia.

Salmo fa la storia approdando al Firenze Rocks, ieri, venerdì 12 giugno, facendo un successo memorabile, tanto da rubare la scena a Lenny Kravitz. A parlare di questo successo è il quotidiano Repubblica, che ha parlato dell’esibizione leggendaria del rapper di Olbia e del contrasto tra l’ottima performance della popstar americana.

L’arrivo di Salmo.

Mentre Olbia è rimasta incantata dalla prima data di Vasco (che è arrivato in città proprio grazie a Salmo ndr), a Firenze Maurizio Pisciottu ha portato un live memorabile, supportato dalla formidabile band delle Carie e dal talento del chitarrista Marco Azara. Quello che è andato in scena a Firenze è stato descritto dalla critica come un concentrato di punk granitico. Salmo, infatti, è uno dei pochi in Italia e forse l’unico a spaziare tra rap e rock. È proprio con l’ultimo album che il rapper si avvicina di più alle sonorità rock.

L’album Ranch.

Lo spettacolo, che mescola i nuovi brani ai grandi successi della sua discografia, toccherà diverse città italiane come Perugia, Napoli, Asti e Legnano, prima di approdare il 25 luglio all’ippodromo di Arzachena. Quest’ultima data rappresenterà il debutto ufficiale del Lebonski Park, il personalissimo parco giochi musicale del rapper nella sua Sardegna. Questa sera invece potrebbe tornare a Olbia, per inaugurare la seconda data di Vasco.

La storica serata del Firenze Rocks non fa che confermare la statura di Salmo come un unicum nel panorama musicale italiano, un artista capace di abbattere le barriere tra i generi e di dominare i palchi più prestigiosi d’Europa. Quello di venerdì 12 giugno non è stato solo un concerto, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti: il rap e il rock, nelle mani di Maurizio Pisciottu, si fondono in un’energia primordiale che non teme il confronto con i giganti internazionali.

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