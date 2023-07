Tempio Faber Festival, per la diciottesima volta si ricorda De André

I luoghi di Faber, saranno i protagonisti della 18esima edizione del Tempio Faber Festival, omaggio a Fabrizio De André. Da venerdì 14 a domenica 16 luglio il centro storico di Tempio Pausania si trasformerà in un teatro a cielo aperto.

La diciottesima edizione

A mettere in musica l’omaggio a De André saranno anche quest’anno artisti nazionali e internazionali, scelti dal direttore artistico, il musicista e compositore Sandro Fresi, che da anni cura, in sinergia con il Comune di Tempio Pausania, la programmazione del Tempio Faber Festival, manifestazione di spicco dell’estate tempiese realizzata anche grazie al fondamentale contributo della Fondazione di Sardegna.

Anche quest’anno il pubblico sarà condotto nei luoghi di Faber, per riscoprire il suo profondo legame con la Sardegna e la Gallura più autentica. Chi sceglierà di seguire gli eventi del Festival si scoprirà osservatore discreto, ma anche appassionato spettatore e protagonista dell’universo interiore dell’artista, cifrato da segni, parole, lingue e immagini sempre nuove.

Il programma completo:

𝐕𝐄𝐍𝐄𝐑𝐃𝐈̀ 𝟏𝟒

22.00 – Piazza Gallura

𝐙𝐢𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢𝐥𝐭𝐚𝐠𝐠𝐡𝐣𝐚 Tributo a Fabrizio De André

𝐒𝐀𝐁𝐀𝐓𝐎 𝟏𝟓

10.00 – Angolo Piazza Faber

𝐙𝐚𝐢𝐫𝐚 𝐀𝐥𝐭𝐞𝐚 apertura esposizione ceramiche artistiche

11.30 – Chiesa Purgatorio

𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐃𝐢𝐛𝐞𝐥𝐭𝐮𝐥𝐮 “Mezzi di propagazione” installazione musica acusmatica

18.30 – Centro Storico

𝐁𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚𝐥𝐞 “𝐂𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐢𝐨” La Banda suona De André

19.00 – Piazza Faber

𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐫𝐚𝐬 𝐏𝐞𝐫𝐚𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢 Storia di una Bomba

20.00 – Piazza Italia

𝐌𝐨𝐬𝐞𝐬 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐚𝐬 ft. 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞𝐨 𝐌𝐮𝐬𝐜𝐚𝐬

20.30

𝐆𝐫𝐮𝐩𝐩𝐨 𝐅𝐨𝐥𝐤 “𝐂𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐢𝐨”

21.30 – Piazza San Pietro

𝐑𝐚𝐨𝐮𝐥 𝐌𝐨𝐫𝐞𝐭𝐭𝐢 Harpscapes

22.00 – Piazza San Pietro

𝐃𝐞𝐧𝐢𝐬𝐞 𝐆𝐮𝐞𝐲𝐞 & 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐚 Le storie di ieri



𝐃𝐎𝐌𝐄𝐍𝐈𝐂𝐀 𝟏𝟔

09.00 – Limbara | Chiesa Madonna della Neve

L’𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧𝐨 trekking musicale con 𝐌𝐚𝐮𝐫𝐨 𝐒𝐚𝐯𝐢𝐠𝐧𝐢 e 𝐌𝐚𝐮𝐫𝐨 𝐅𝐫𝐞𝐬𝐢

(posti limitati, costo 10€ – in collaborazione con 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐌𝐮𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢 & l’𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐑𝐚𝐢𝐤𝐞𝐬)

3473834866 Marco

3402615248 Francesca

3519069262 Paola

12.00 – Limbara | Vallicciola Hotel

Sosta poetico-musicale: 𝐎𝐝𝐞 𝐧𝐞𝐥 𝐛𝐨𝐬𝐜𝐨

13.00 – Limbara | Vallicciola Hotel

𝐏𝐫𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐨 (su prenotazione, posti limitati, costo 15€)

17.00 – Limbara | Spazio CEDAP, Curadureddu

𝐋𝐮𝐧𝐠𝐨 𝐢 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐅𝐚𝐛𝐞𝐫 mostra retrospettiva su Fabrizio de André in Sardegna (a cura di 𝐌𝐮𝐬𝐞𝐨 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐜𝐚)

17.30 – Limbara | Spazio CEDAP, Curadureddu

Fabrizio de André e l’isola paradiso presentazione libro di 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐆𝐞𝐥𝐬𝐨𝐦𝐢𝐧𝐨 (a cura di 𝐌𝐮𝐬𝐞𝐨 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐜𝐚)

18.30 – Limbara | Spazio CEDAP, Curadureddu

𝐑𝐚𝐨𝐮𝐥 𝐌𝐨𝐫𝐞𝐭𝐭𝐢 Botanicarp

(prenotazione obbligatoria)

19.00 – Limbara | Spazio CEDAP, Curadureddu

𝐒𝐓𝐄𝐅𝐀𝐍𝐎 𝐅𝐑𝐄𝐒𝐈 e 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐏𝐨𝐥𝐞𝐠𝐫𝐢 Dell’amore, della guerra e degli ultimi

(prenotazione obbligatoria)

3457009265

Tutti gli spettacoli sono gratuiti.

Direzione artistica: 𝐒𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐅𝐫𝐞𝐬𝐢 (Associazione culturale Iskeliu)

Per informazioni:

associazioneiskeliu@gmail.com

Infopoint: 379 2701862

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui