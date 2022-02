Il rincaro del prezzo del pane in Gallura.

Il costo dell’energia elettrica e delle materie prime coinvolge anche i commercianti e le imprese della Gallura e si registrano i primi rincari, tra cui quello del costo del pane. Le bollette arrivate ai commercianti in questi giorni descrivono la difficile situazione. “Ad alcuni imprenditori è arrivata da poco con rincari anche del 100% – dichiara il direttore di Confcommercio Olbia, Nino Seu -. Fortunatamente nessuno ha annunciato decisioni drastiche come ciò che è accaduto a Nuoro e auguro che non si arrivi a questo perché è veramente drammatico. Purtroppo quando arrivano aumenti del genere i commercianti sono costretti a chiedersi quale soluzione trovare, come anche quello dell’aumento del prezzo finale”.

Il rincari dell’energia e delle materie prime hanno effetti immediati anche sul costo del pane. “I primi rincari della farina, nell’ordine del 30%, sono partiti da novembre – spiega Marina Manconi, panificatrice e vice presidente di Confartigianato Gallura -, con l’aumento dell’energia e del carburante. Una situazione che non ci aspettavamo, soprattutto dopo un periodo del genere, e che colpisce soprattutto la piccola distribuzione, anche se il pane è un bene primario. Questo perché si fanno anche delle scelte in base a quanto si può spendere e quindi potrebbero acquistare maggiormente prodotti semilavorati prodotti con farine estere. Sarebbe ora che si tornasse a comprare di più nei panifici però non si può certamente biasimare l’utente finale, colpito da questi rincari. Un altro problema è quello dell’aumento degli stipendi dei panificatori nei contratti nazionali, che potrebbe mettere in difficoltà le aziende già colpite dal rincaro delle materie prime”.