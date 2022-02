Condannato dal tribunale di Tempio.

Quella che doveva essere una villeggiatura a San Teodoro per 2 turisti di Milano era finita nel peggiore dei modi. La coppia, Maria Antonia Alberti, 69 anni e Antonio Teodoro Orlando, 80 anni, morì sul colpo in un incidente stradale proprio il giorno del loro ritorno a casa.

Per quella tragedia, avvenuta il 30 luglio del 2008, quando ancora non esisteva nemmeno il primo tratto della quattro corsie dell’Olbia-Sassari, un camionista di 54 anni di Bonannaro è stato condannato dal tribunale di Tempio a 8 mesi di reclusione con la sospensione della patente di guida per 3 mesi. Un processo durato ben 14 anni. Il pm aveva chiesto il minimo della pena, mentre era stata archiviata la posizione di una terza persona, ovvero il conducente di un camper che causò accidentalmente la morte sul colpo dei due turisti.

Cosa accadde quella mattina.

Erano le 7.30 del mattino quando la coppia, rispettivamente marito e moglie, dopo aver lasciato la Nuoro- Siniscola, si era immessa sulla Sassari-Olbia, allora a sole 2 corsie, per recarsi all’aeroporto di Costa Smeralda e prendere il volo per Milano. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, un autoarticolato, guidato dall’imputato, che percorreva la 131 dcn per Nuoro ha speronato l’auto dei due milanesi, mentre si immettevano nella 199 in direzione Olbia.

L’auto, a causa dell’impatto, era finita nella corsia di marcia opposta, ribaltandosi. Là un camper, con a bordo una famiglia di turisti appena arrivati in Sardegna, non riuscendo prontamente a schivare l’auto, si schiantò con la vettura provocando la morte sul colpo della coppia. A bordo del camper la bimba riportò alcune fratture al femore. Il 54 enne alla guida del camion, dopo 14 anni, è stato così condannato per omicidio colposo.