Bitcoin Code funziona davvero? Tutte le risposte

Tanti aspiranti investitori che si avvicinano al mondo del trading sono interessati a scoprire se il Bitcoin Code sia una truffa o, al contrario, rappresenti un metodo di cui ci si possa affidare. Gli interrogativi a proposito di questa realtà sono legittimi, anche perché nel settore delle valute digitali le frodi sono tante. Navigando sul web ci si imbatte in un gran numero di recensioni a proposito di bitcoin code app, molte delle quali esprimono giudizi a dir poco negativi. Insomma, stando ai pareri che si possono leggere in Rete sembra chiaro che quella che viene messa in pratica è una truffa bella e buona, non solo perché non fa guadagnare, ma addirittura perché fa perdere tutto il denaro che viene investito.

Le caratteristiche di Bitcoin Code

Uno dei punti deboli di Bitcoin Code riguarda il fatto che sul suo sito non ci sono spiegazioni trasparenti e complete a proposito delle modalità di funzionamento: insomma, ci sono promesse di guadagni miracolosi, ma sul meccanismo vero e proprio le informazioni latitano. Ciò vuol dire che gli utenti che capitano sul sito non hanno la possibilità di sapere come funziona questo strumento, e semplicemente sanno che esso permette di guadagnare.

Cos’è Bitcoin Code

Ciò che si può intuire è che quello che viene proposto è una specie di algoritmo che garantisce, almeno in teoria, profitti molto alti a partire dall’andamento in tempo reale del bitcoin sul dollaro americano. Il sito propone un video che a dir la verità è poco informativo e più che altro promozionale, in cui si afferma che sia possibile addirittura ottenere ogni giorno ricavi per più di 13mila dollari. Ora, non è necessario essere degli esperti di finanza per immaginare che ciò non può essere vero.

Come si usa Bitcoin Code

Dopo che ci si è registrati a Bitcoin Code, al sistema proviene la richiesta di aprire un conto, in modo tale che si possa iniziare a investire. Di per sé la procedura da seguire da questo punto di vista è decisamente agevole. Il problema è che dopo aver depositato i soldi necessari per il primo investimento diventa pressoché impossibile riuscire a recuperare il denaro che è stato versato. Ecco perché tanti utenti dichiarano che Bitcoin Code fa perdere soldi.

Le opinioni positive

Va detto, però, che in Rete si possono trovare anche giudizi positivi a proposito di Bitcoin Code: esse, però, sono reperibili unicamente sul sito che propone l’apertura di un conto. Si tratta di opinioni palesemente finte, finalizzate a far credere che questo sia uno strumento grazie a cui è possibile arricchirsi. Ecco perché conviene sempre informarsi con la massima attenzione prima di decidere di investire i propri soldi. Il robot automatico che viene spacciato come miracoloso sarebbe addirittura in grado di prevedere ciò che si verificherà in futuro sul mercato, in modo da ordinare investimenti vincenti.

Come fare trading sui bitcoin

Deve essere chiaro che il carattere fraudolento di Bitcoin Code non implica che tutti gli investimenti effettuati sui bitcoin o su altre monete virtuali siano da scartare perché poco sicuri. Per essere certi di non incappare in rischi gravi ci si può affidare al trading online eseguito tramite i contratti per differenza. Sulla base di questa modalità, i bitcoin non vengono acquistati direttamente; al contrario, si effettua una scommessa su un contratto derivato, cioè su un prodotto che riproduce l’andamento del bitcoin. La garanzia di trasparenza è massima, dal momento che i contratti per differenza non possono condizionare il cambio bitcoin dollaro. Infine, è utile sapere che i broker migliori forniscono informazioni chiare a proposito dei costi che devono essere affrontati.

