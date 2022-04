Il Bitcoin entra nel mondo della boxe professionale

Le criptovalute entrano nel mondo della boxe professionale, una prima assoluta per l’Italia che in futuro potrebbe aprire la strada a un connubio sempre più forte tra sport e crypto token. Il popolare pugile di Giulianova, Edoardo D’Addazio, sarà sostenuto da un nuovo sponsor direttamente in Bitcoin, una collaborazione inedita nel panorama nazionale a differenza di quanto avviene negli Stati Uniti.

Il peso leggero potrà contare sul supporto di Criptovaluta.it, la più importante realtà editoriale nel campo dell’informazione criptovalutaria, fondamentale per aiutare gli sportivi agonisti a coprire le ingenti spese legate alla pratica di questa disciplina. La notizia è stata resa nota dalla TJR Srls di Gianluca Grossi, l’agenzia che cura l’immagine di D’Addazio.

Il portale Criptovaluta.it, un progetto curato e di proprietà della Alessio Ippolito Srl, sosterrà il quarto incontro annuale del pugile 26enne che si terrà il 23 aprile al Palacastrum di Giulianova, sfida che vedrà D’Addazio competere contro il pugile croato Sandro Stanic. L’agenzia TJR Media ha risaltato come negli USA questo genere di collaborazioni sia già una realtà diffusa, mentre in Italia è in assoluto il primo evento del genere, una dimostrazione che sarà utile per altri sportivi e aziende che vorranno collaborare attraverso le criptovalute d’ora in avanti.

Criptovaluta.it: dalla nascita nel 2018 al successo editoriale nel 2021

La sponsorizzazione di Edoardo D’addazio da parte di Criptovaluta.it è senza dubbio un grande successo per il progetto editoriale della Alessio Ippolito Srl. Dopo aver comprato il dominio nel 2017, lanciando il portale nel 2018, in pochissimi anni l’azienda è riuscita a trasformare questa iniziativa nel primo giornale italiano online nel campo dell’informazione sulle criptovalute. Soltanto nel 2021 Criptovalita.it ha ottenuto 12 milioni di utenti, secondo i dati Google Analytics, un risultato straordinario conseguito in appena 3 anni di vita.

Oggi www.criptovaluta.it è un progetto in continua espansione, sempre più presente anche sui social attraverso profili ufficiali sulle piattaforme Twitter, Instagram, Telegram e Facebook. Il team ha anche aperto un canale YouTube dove vengono pubblicati contenuti informativi sulle criptovalute, approfondimenti sempre molto seguiti dagli appassionati del mondo crypto e dai semplici curiosi delle criptovalute.

Il team di Criptovalute è composto da una redazione di professionisti e da esperti del calibro di Gianluca Grossi, Chief of Editor di Criptovaluta.it e tra gli influencer più seguiti in Italia nell’ambito delle criptovalute, con uno dei profili Twitter più popolari su questa tematica. Dopo la crescita esponenziale del 2021 il progetto sta continuando a svilupparsi anche nel 2022, come dimostra la collaborazione con il pugile D’Addazio e le numerose iniziative intraprese contro le fake news e a favore della legalità.

Oggi la Alessio Ippolito Srl prosegue nella proposta di un’informazione curata e di qualità sul mondo criptovalutario, un ecosistema enorme che comprende criptovalute, NFT, blockchain, finanza decentralizzata e molte altre tematiche. Attraverso contenuti testuali, video, immagini e infografiche, Criptovaluta.it propone uno stile comunicativo chiaro e comprensibile a tutti, per garantire la massima accessibilità dell’informazione in ambito crypto senza tralasciare l’attenzione alla qualità delle informazioni proposte agli utenti.