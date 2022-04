I comuni più ricchi in Gallura.

Pochi paperoni in Sardegna e in Gallura e tanti che appartengono alle categorie di redditi bassi, anche molto vicini allo zero. E’ la condizione economica che emerge dall’ultimo report elaborato dal ministero delle Finanze sui dati del 2020, che riesce anche a fornire un quadro della situazione economica durante la pandemia.

I redditi a Olbia e in Gallura.

La maggior parte degli abitanti di Olbia si trovano nella fascia di reddito bassa, ovvero dai 0 ai 10mila euro all’anno. Sono circa 13.418 percettori. L’altra fascia di reddito con più dichiaranti è quella dai 15mila euro ai 26mila euro, con 11.041 persone. Chi percepisce dai 10mila ai 15 mila euro a Olbia sono 5.953 residenti. I più abbienti, ovvero chi si colloca nella fascia tra i 26mila ai 55mila euro sono circa 6.993 abitanti. Ma i veri paperoni sono poche centinaia: 582 (di chi percepisce un reddito tra i 75mila e i 120 mila), ancora meno chi è oltre i 120mila, ovvero solo 174 residenti.

Se i “paperoni” sono pochissimi a Olbia, nel resto della Gallura la povertà è maggiore. Ad Arzachena sono circa 3.532 gli abitanti con un reddito basso e più si alza la fascia reddituale più diminuisce la popolazione dei percettori. Infatti, nella seconda fascia gli abitanti sono 1.501, nella terza (ovvero chi ha un reddito medio) sono 2.378. Con un reddito fino ai 55mila euro sono circa 1.280. I più ricchi nella città della Costa Smeralda sono solo 131 per quanto riguarda chi percepisce dai 55mila ai 75 mila, 123 persone fino ai 120 mila euro, ancora meno i veri nababbi che nel comune sono solo 65 persone a godere di un reddito maggiore di 120mila euro.

Non diversa la situazione a Tempio Pausania, dove 3.381 persone si collocano tra chi possiede un reddito fino a 10mila euro, mentre 2.553 tra i 10mila e i 15mila. Nella città gallurese chi ha un reddito dai 26mila e 56mila sono 1.506 e soltanto 118 tra chi ne ha i 75mila e i 120mila. Sono soltanto 21 quelli che godono di un reddito oltre i 120 mila e 102 chi ne possiede fino ai 120mila.

Una situazione che rispecchia quella del resto della Sardegna, dove la fascia economica con più percettori è quella che ha un reddito tra i 15 e i 26mila euro. Si tratta di circa 300mila residenti. Il reddito medio nell’Isola è infatti di 18.300 euro, sotto la media nazionale (di circa 21.570).