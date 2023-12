Una blockchain è un database strutturato come una catena di blocchi, ognuno dei quali contiene una serie di informazioni. Questa è una definizione chiara e semplice, ma non aiuta se non sai cos’è un database. Quindi, per sapere veramente cos’è una blockchain, è utile iniziare con la comprensione di come funzionano i database.

Un database è un luogo in cui le informazioni vengono archiviate elettronicamente. Gli utenti possono cercare e filtrare queste informazioni per trovare la parte particolare che stanno cercando. I database vengono utilizzati ovunque nel mondo reale, comprese le banche, che li utilizzano per archiviare informazioni su conti e transazioni.

Ma non tutti i database funzionano allo stesso modo. In alcuni database, le informazioni possono essere modificate o modificate da un’autorità centrale o da chiunque abbia il permesso di farlo. Parte di ciò che rende diverso un database blockchain è che le informazioni in ciascun blocco non possono essere modificate o modificate dopo essere state aggiunte alla catena.

Pertanto, quando vengono aggiunte nuove informazioni, viene creato un nuovo blocco anziché modificarne uno vecchio.

Le blockchain funzionano essenzialmente come registri digitali e hanno numerosi usi diversi. In questo articolo, ci concentreremo sulla tecnologia blockchain che è alla base delle criptovalute più popolari come Bitcoin ed Ethereum, aggiungendo un livello di sicurezza e trasparenza essenziale per il funzionamento delle criptovalute.

Cos’è la tecnologia blockchain?

La tecnologia blockchain che guida molte criptovalute popolari viene talvolta definita tecnologia di contabilità distribuita o DLT. Ma una blockchain è solo un tipo di registro distribuito e funziona in modi specifici che non si applicano necessariamente ad altri tipi di database decentralizzati.

Se volessi sintetizzare l’essenza della tecnologia blockchain in una sola parola, quella parola potrebbe essere “sicurezza”. Questo perché la tecnologia blockchain offre un modo di registrare le informazioni che rende quasi impossibile modificarle o alterarle.

Come funziona la blockchain?

Le informazioni in una blockchain sono registrate in blocchi. Ciascuno di questi blocchi contiene un determinato gruppo di dati. Quando viene aggiunto un nuovo gruppo, forma un nuovo blocco concatenato al blocco precedente (da cui il nome “blockchain”).

Questa struttura a catena è una parte cruciale di ciò che rende una blockchain diversa da altri tipi di database. Per capire come funziona la catena stessa, è importante comprendere tre elementi chiave inclusi in ogni blocco su una blockchain. Ogni blocco contiene:

Il proprio codice hash. Un codice hash è essenzialmente una rappresentazione alfanumerica dei dati. L’hash di un blocco è unico per quel blocco e cambia se uno qualsiasi dei suoi dati sottostanti cambia in qualsiasi modo.

Il codice hash del blocco precedente nella catena. Questo hash funge da riferimento che mantiene i blocchi in ordine lineare e cronologico. E ricorda: se le informazioni nel blocco cambiano, cambia anche l’hash.

Un timestamp. Questo timestamp indica quando è stato creato il blocco, quindi aiuta anche a mantenere la catena in ordine cronologico.

Questi tre elementi lavorano insieme per garantire che i blocchi in una blockchain siano immutabili, in altre parole, non possano essere modificati.

Se qualcuno tentasse di modificare un blocco, l’hash e il timestamp di quel blocco cambierebbero. Il blocco successivo della catena non includerebbe più l’hash del blocco precedente e diventerebbe subito evidente che la blockchain è stata alterata.

La tecnologia blockchain è sicura?

L’uso di hash e timestamp da parte di una blockchain rende estremamente difficile modificare i dati in un blocco una volta aggiunto alla catena.

Quindi, in un certo senso, la blockchain può essere considerata molto sicura. Ma sebbene la tecnologia blockchain abbia questa straordinaria funzionalità di sicurezza integrata fin dalla progettazione, presenta ancora alcuni potenziali problemi di fiducia.

Ad esempio, se solo a pochi partecipanti è consentito creare blocchi nel registro, tali partecipanti potrebbero essere in grado di inserire informazioni errate o corrompere il sistema in qualche modo. La blockchain funziona solo perché gli individui che vi hanno accesso sono affidabili.

I primi sviluppatori di criptovalute, a cominciare da Satoshi Nakamoto di Bitcoin, lo hanno riconosciuto e hanno sviluppato il concetto di una blockchain decentralizzata per eliminare la necessità di una terza parte fidata per convalidare le transazioni.

