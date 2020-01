Lo sciopero di martedì 14 gennaio.

Un’altra giornata di scioperi per il trasporto aereo, un’altra giornata di disagi. Martedì 14 gennaio i dipendenti di diverse compagnie aeree hanno proclamato l’astensione dal lavoro. L’orario in cui si potranno verificare disagi sarà dalle 13 alle 17.

Alitalia ha già annunciato che cancellerà otto voli nel corso della giornata dalla Sardegna. Ma a ruota potranno arrivare le conferme degli annullamenti da Air Italy, Volotea ed easyJet.

Insomma, un’altra giornata di sofferenze per chi deve viaggiare, che interesserà tutti gli aeroporti, quelli di Olbia e Alghero compresi, in attesa della prossima chiusura dello scalo di Costa Smeralda per lavori.

