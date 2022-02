Young Platform: la startup fintech che spalanca le porte del mondo crypto

Fondata, nel 2018, da un gruppo di studenti universitari del Politecnico di Torino, oggi è tra i primi player sul mercato italiano

Come nasce Young Platform

Sei ragazzi e una passione comune: il mondo delle criptovalute. Un gruppo di ragazzi giovanissimi, guidati da Andrea Ferrero, classe 1997 ha creato una delle startup più promettenti per accedere al mondo delle criptovalute: youngplatform.com. Un progetto fintech nato all’interno del Politecnico di Torino e cresciuto all’i3P (incubatore di imprese innovative dell’ateneo) che ha l’obiettivo di diventare una smart digital bank focalizzata sui servizi digitali. Young Platform è una piattaforma che semplifica l’accesso al mondo delle criptovalute attraverso le attività educative e di divulgazione dell’Academy e offre servizi di trading targettizzati per i propri clienti. All’inizio la startup è partita, nel 2018, con un investimento di 50 mila euro e oggi, dopo soltanto tre anni, è tra le prime aziende italiane nel settore crypto.

Giocare, comprare crypto e imparare

Tra i punti di forza di youngplatform.com c’è l’offerta di prodotti differenziati a seconda del profilo di competenze degli utenti, con una versione Pro dedicata ai professionisti e una semplificata che consente di accostarsi al mondo delle crypto in maniera intuitiva. Una delle idee più innovative è Young Platform Step: la app dedicata a chi vuole muovere i primi passi nel settore crypto. L’utente viene condotto in un percorso per diventare esperto della blockchain e delle criptovalute divertendosi. Rispondendo a una serie di quiz Young Platform dà come premio uno YNG, il token della piattaforma. Alla fine della sfida è possibile trasferire i token YNG su Young Platform per acquistare altre criptovalute, ottenendo benefit esclusivi e sconti sulle commissioni. L’Academy, poi, completa l’offerta con una serie di contenuti a scopo educativo per capire il mondo delle monete virtuali, prima di poterle comprare.

I finanziamenti

Il progetto di Young Platform ha raccolto diversi consensi all’interno della comunità finanziaria ed è stato considerato tra i più promettenti nel settore delle criptovalute, tanto che la United Ventures ha investito 3,5 milioni di euro nella piattaforma che permette di gestire gli asset digitali, scoprire il mondo delle crypto, acquistare le monete virtuali e che possiede indicatori e API per i trader e professionisti. Nella società sono appena entrati il fondo di sviluppo di realtà innovative United Ventures, con il partner Massimiliano Magrini che ha investito 3,5 milioni per salire al 18%, e un gruppo di azionisti (Luca Ascani, Max Ciociola, Pietro Invernizzi e la Ithaca Investments) che hanno rilevato le quote dei primi angel investor. Oggi Young Platform ha 300 mila clienti. L’obiettivo è diventare la prima piattaforma in Italia per scambiare Bitcoin arrivando a 1 milione mila clienti e giocarsi la sfida in Europa.