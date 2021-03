La zona bianca a Olbia.

Da ieri la Sardegna è in zona bianca e anche a Olbia i ristoranti hanno finalmente potuto riaprire anche la sera. Sono state molte le prenotazioni per una cena speciale nella quale i ristoratori hanno condiviso anche sui social l’emozione per la riapertura tanto sperata.

C’è chi ha ringraziato i propri clienti per aver scelto il locale per la “prima cena” e chi ha annunciato di ripartire con messaggi divertenti. Un esempio è il Piperita Patty, che ha avvisato scherzosamente la gente che “hanno comprato un lanciafiamme di ultima generazione” contro chi viola i comportamenti di sicurezza.

Altri hanno strappato il tanto odiato cartello “solo asporto” sperando di non doverlo più rivedere. La storica pizzeria napoletana Il Vesuvio invece ha annunciato la zona bianca fotografando il sole fuori dal proprio locale. Qualche locale ha anche issato bandiera bianca, non in segno di resa ma di ripartenza. Un insieme di simpatia, emozioni e messaggi di speranza su una riapertura che finalmente ieri sera è diventata realtà.

