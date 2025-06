Gli eventi del weekend.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Prende il via una nuova iniziativa dell’Olbia Community Hub: un living lab dal titolo “Idee in Comune”. Scopri l’evento

Le biologhe marine di @worldrise_official saranno presenti ogni giorno a Cala Moresca dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 18:00 per accompagnarti in un mare di attività gratuite alla scoperta del Pianeta Blu! Scopri come

Il 6º Memorial Gerolamo Suelzu: Torneo di Calcetto “Tutto in una notte” sarà ad Aglientu presso il campetto Calcetto area culturale a partire dalle ore 18:30. Scopri l’evento

In un mondo che corre veloce, dove numeri, performance e strategie sembrano contare tutto, vi presentiamo la nascita di un progetto che mette al centro ciò che davvero fa la differenza: 𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲. Scopri l’evento formativo

SCOPRI UN ISOLA NELL’ISOLA Immagina di pagaiare in acque cristalline che sembrano piscine e calette segrete accessibili solo in kayak. Benvenuto a Molara… Ecco come

Un ricco calendario di manifestazioni, feste, musica e sapori per vivere l’estate all’insegna delle tradizioni, del divertimento e della comunità. Si inizia con i 40 anni della festa di San Giuseppe. Il programma

Una giornata dedicata alla scoperta del territorio, per divertirsi all’aria aperta a Badesi, conoscere da vicino la natura, le tradizioni locali e lasciarsi ispirare dal contatto diretto con l’ambiente, le persone e la cultura. Scopri quando

