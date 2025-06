Summer Camp a Loiri: allenamenti con Zola, Suazo e Esposito

Il Summer Camp a Loiri San Paolo.

Sotto il sole estivo di Loiri Porto San Paolo si prepara a scendere in campo un trio che ha fatto sognare i tifosi sardi: Gianfranco Zola, David Suazo e Mauro Esposito saranno i protagonisti de “La Réunion“, il Camp estivo promosso dalla Mauro Esposito Academy, pronto ad accogliere giovani promesse del calcio in un’esperienza formativa e appassionante.

Dal 7 al 12 luglio, il Campo Sportivo Vincentelli ospiterà sei giornate intense di allenamento e divertimento, pensate per bambini e ragazzi nati tra il 2010 e il 2016, che potranno affinare le proprie capacità tecniche confrontandosi con chi ha vissuto il calcio ai massimi livelli, a partire dalla storica promozione in Serie A con il Cagliari.

“La Réunion” non sarà soltanto un’occasione di crescita sportiva, ma anche un’opportunità per respirare da vicino i valori del gioco di squadra, della disciplina e della passione trasmessi da tre ex fuoriclasse che oggi mettono la loro esperienza al servizio dei più giovani. Le giornate si svolgeranno dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 18, e le iscrizioni resteranno aperte fino al 30 giugno. Un’occasione unica per avvicinarsi al grande calcio e vivere un’estate da protagonista.

