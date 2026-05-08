Gli eventi del weekend a Olbia e in Gallura.

Scopri gli eventi del weekend a Olbia e in Gallura. Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend. Questo weekend la Gallura offre un calendario ricco di appuntamenti tra musica, tradizioni popolari, cultura e sapori locali.

La Festa di San Vittore a Olbia

La Festa di San Vittore è una ricorrenza religiosa e popolare molto sentita dall’8 al 10 maggio a Olbia.

La celebrazione unisce momenti di devozione, come la messa solenne e la processione, a occasioni di incontro e condivisione per la comunità.

Correndo tra le vigne e il mare a Badesi

Domenica 10 maggio 2026 il Lungomare Li Junchi farà da cornice a una giornata che unisce sport, territorio e scoperta. La manifestazione, organizzata da A.S.D. Academy Olbia Atletica in collaborazione con il Comune di Badesi e con il Comitato Regionale FIDAL Sardegna, propone gare su strada e una prova non agonistica aperta a tutti.

Centenario di Grazia Deledda: a Olbia la mostra e il convegno

In occasione del centenario del Premio Nobel per la Letteratura conferito a Grazia Deledda, la città di Olbia rinnova il proprio omaggio alla grande autrice nuorese con un duplice appuntamento culturale che ne valorizza la sorprendente attualità.

Tutti in pista: Berchidda si mette in movimento

Una giornata all’insegna dello sport, del benessere e della condivisione: il 10 maggio la pista ciclopedonale di Berchidda si trasforma in un grande spazio aperto dedicato a tutte le età. “Tutti in pista – Un paese in movimento” è più di un semplice evento: è un invito a uscire, partecipare e vivere il territorio in modo attivo e inclusivo.

A Porto Rotondo la Fiera nautica della Sardegna

Dal 7 al 10 maggio la Marina di Porto Rotorno ospiterà la quinta edizione della Fiera nautica della Sardegna. Sono previsti fino a 150 spazi espositivi, di cui circa 135 destinati agli operatori economici e una quota riservata a istituzioni, università e associazioni di categoria.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

Per la zona di Cagliari e Provincia: Eventi a Cagliari

Per Sassari e Provincia: Eventi Sassari

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