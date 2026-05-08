Kan Judo Olbia protagonista al Trofeo Città di Bosa con 21 atleti

Le vittori della Kan Judo Olbia.

Risultati significativi sono arrivati per i giovani judoka del Kan Judo Olbia Judo Team Angelo Calvisi alla competizione regionale denominata 1° Trofeo Città di Bosa, appuntamento dedicato alla classe preagonistica che ha riunito circa 30 società judoistiche provenienti dalla Sardegna e circa 200 atleti impegnati nelle loro prime esperienze agonistiche, in un contesto improntato ai valori dello sport e dell’amicizia tipici del judo.

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Alla trasferta hanno preso parte 21 atleti olbiesi inseriti nella rappresentativa del team guidato da Angelo Calvisi. Nel corso della manifestazione sono stati ottenuti cinque primi posti, quattro secondi posti e undici terzi posti, con un bilancio complessivo che ha visto salire sul gradino più alto del podio Nicolas Canu, Maria Vittoria Solinas, Emanuele Carta, Mauro Calvisi e Carlo Floris.

Le medaglie d’argento sono state conquistate da Emanuele Iorio, Gabriel Toma, Greta Minissale e Tomas Guà, mentre le medaglie di bronzo sono andate a Nathan Ventroni, Federico Pattitoni, Marzio Fiorina, Francesca Sanna, Maximilian Senes, Emanuele Bonelli, Marta Muzzoni, Roberto Morittu, Raimondo Calvisi, Marco Varrucciu e Angelo Straullu.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente e maestro Angelo Calvisi, cintura nera sesto dan, alla guida da circa quarant’anni della realtà sportiva considerata tra le più longeve di Olbia e della Gallura. La società, nel tempo, ha mantenuto una presenza costante nelle manifestazioni giovanili, sviluppando un vivaio numeroso grazie anche al lavoro degli insegnanti Gavino Carta, Mario Fusaro e Federica Calvisi, impegnati nell’attività formativa rivolta ai più piccoli.

Nel corso dei suoi 41 anni di attività, la scuola ha promosso progetti sportivi nelle scuole, iniziative dedicate al judo per persone con disabilità, organizzazione di eventi di livello regionale, nazionale e internazionale, oltre a percorsi preagonistici e agonistici e attività ludico educative legate alla disciplina. Il programma agonistico del Judo Team Angelo Calvisi proseguirà con il prossimo appuntamento a Sassari, dedicato ancora alle categorie preagonistiche, seguito da una successiva partecipazione a una manifestazione a Firenze con il gruppo degli atleti agonisti.

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