Ennesimo guasto ad Arzachena, manca l’acqua: cosa è successo

L’ennesimo guasto alla rete dell’acqua ad Arzachena.

Un intervento di manutenzione programmata sulla rete idrica è in corso nel territorio comunale di Arzachena, dove i tecnici di Abbanoa stanno operando in località Cala Bitta a seguito dell’individuazione di una dispersione nella condotta. Per consentire l’esecuzione delle attività in sicurezza e il ripristino dell’infrastruttura, il gestore idrico ha comunicato la necessità di sospendere temporaneamente il flusso dell’acqua dalle 11:30 alle 18. Durante questa finestra oraria, nelle aree di Cala Bitta, Vaddi Di Jatta, Pulicinu e L’Ea Bianca potrebbero verificarsi riduzioni di pressione o interruzioni momentanee dell’erogazione.

Il servizio, secondo quanto riferito, tornerà alla normalità al termine delle operazioni, una volta completati gli interventi tecnici sulla rete. Le squadre impegnate cercheranno di ridurre al minimo la durata dello stop e, qualora i lavori venissero conclusi in anticipo, sarà possibile un ripristino anticipato del flusso idrico. Abbanoa ha inoltre precisato che, alla riattivazione dell’erogazione, non si escludono temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua, riconducibili alle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. Eventuali anomalie o disservizi possono essere segnalati al servizio guasti del gestore attraverso il numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24.

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