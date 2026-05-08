Partiti a Olbia i lavori del piano regionale RinnovArea da 300 milioni

Il piano regionale RinnovArea a Olbia.

A Olbia sono stati avviati nella mattinata odierna i primi cantieri di RinnovArea, il piano straordinario dedicato alla riqualificazione del patrimonio abitativo gestito da Area. L’iniziativa si inserisce in un programma regionale dal valore complessivo di 300 milioni di euro che prevede interventi sugli edifici di edilizia residenziale pubblica distribuiti in tutta la Sardegna. Dall’avvio del piano, presentato negli ultimi due mesi, risultano già consegnati i primi lavori nei diversi territori dell’Isola, con una progressiva attivazione dei cantieri.

Nel capoluogo gallurese le opere riguardano diversi complessi edilizi, in particolare quelli situati in via De Sanctis 17/b scala 1299, via Nervi 23 scala 1396, via Petta 25 scala 1398, via Imperia 8-14 scale 1353-1354 e viale Aldo Moro 340-342 scale 1415-1416. Gli interventi avviati oggi, che complessivamente valgono 1,1 milioni di euro, comprendono operazioni di ripristino delle strutture in cemento armato, il rifacimento del manto di copertura e del sistema di impermeabilizzazione, la sostituzione dei canali di gronda e dei pluviali, oltre al rifacimento dei balconi attraverso la rimozione delle pavimentazioni esistenti e la sostituzione delle ringhiere. È previsto inoltre il recupero degli intonaci esterni, il rifacimento della rete fognaria condominiale e il rinnovo degli impianti comuni.

“Riqualificare un edificio significa restituire valore e dignità non solo a chi risiede in quegli alloggi – sottolinea l’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu -, ma anche al contesto, cambiando la percezione che i residenti hanno di quella via o di quel quartiere. RinnovArea è un Piano che ha l’obiettivo di rispondere alle tante criticità che nel tempo si sono verificate e che richiedevano un intervento incisivo con risorse adeguate”.

Il progetto RinnovArea, attraverso l’Accordo quadro, rappresenta il primo intervento attuativo del piano straordinario di riqualificazione delle case popolari di proprietà di Area. L’Azienda regionale per l’edilizia abitativa punta a una gestione più strutturata del proprio patrimonio immobiliare attraverso interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria estesi all’intero territorio regionale.

La ripartizione delle risorse è stata definita sulla base di un criterio oggettivo legato al numero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti nelle diverse aree. Dopo lo stanziamento aggiuntivo dei fondi Fsc, la distribuzione aggiornata prevede circa 111 milioni di euro per Cagliari, che conta circa 7 mila alloggi e comprende anche il progetto di Sant’Elia, circa 73 milioni per Sassari con circa 6.550 alloggi, circa 48 milioni per Carbonia Iglesias con circa 4.320 alloggi, circa 39 milioni per Nuoro con circa 3.510 alloggi e circa 28 milioni per Oristano, che dispone di circa 2.500 alloggi.

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