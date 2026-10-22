A Berchidda uno stage formativo per gli arbitri dell’Aia di Olbia

Berchidda ha ospitato la formazione degli arbitri della sezione di Olbia dell’Aia, l’associazione nazionale. La crescita tecnica, il confronto regolamentare e il rafforzamento dei valori associativi sono stati i protagonisti dello stage formativo organizzato a Berchidda. Nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 ottobre. L’iniziativa ha rappresentato un appuntamento fondamentale di preparazione e selezione in vista degli impegni della nuova stagione sportiva.

Durante il raduno, i partecipanti hanno potuto analizzare nel dettaglio le dinamiche di gioco e l’applicazione del regolamento, condividendo esperienze sul campo e gettando le basi per una direzione di gara sempre più consapevole e preparata. L’evento ha posto un forte accento sull’importanza del lavoro di squadra e sull’imparzialità, elementi chiave per il percorso d’integrazione e maturazione di ogni arbitro. L’amministrazione comunale ha rivolto un sincero ringraziamento alla sezione AIA di Olbia e al suo delegato Vanni Varola per l’organizzazione dell’evento e per il costante impegno profuso nella formazione dei giovani direttori di gara.

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