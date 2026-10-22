Spesso per i cittadini la burocrazia ha le sembianze di un mostro, ma ad Arzachena la macchina amministrativa ha un lato umano. Esiste uno stereotipo diffuso che tende a dipingere i dipendenti pubblici come figure distanti, fredde o rigidamente legate a orari e burocrazia. Tuttavia, quanto accaduto nella giornata di oggi, 22 ottobre, al Comune di Arzachena dimostra come la realtà sappia smentire i luoghi comuni. Grazie alla segnalazione di un lettore arriva una testimonianza tangibile di elevata sensibilità e profondo senso civico.

La lettera sulla bella esperienza

“Stamattina sono andato in Comune, presso l’Ufficio Tributi, con la necessità di verificare la correttezza di alcune cartelle di pagamento – racconta il lettore coinvolto -. Poiché il servizio al pubblico dell’ufficio competente è disponibile nei soli giorni di lunedì e mercoledì, mi sono trovato inizialmente nella temporanea impossibilità di interfacciarmi direttamente per un chiarimento immediato”.

“È in questo contesto che ho trovato una straordinaria attenzione alla persona. Una dipendente del vicino Ufficio Ragioneria, pur non essendo formalmente incaricata della gestione di quel tipo di istanze, non si è limitata a segnalarmi i giorni di apertura, ma si è attivata spontaneamente per comprendere la mia situazione, fornendomi le prime indicazioni utili. Successivamente, grazie al coinvolgimento tempestivo di una collega dell’Ufficio Tributi, abbiamo potuto avviare una prima disamina della mia pratica, culminata nell’erogazione di informazioni dettagliate e risolutive“.

Esseri umani negli uffici

“Al di là della concreta utilità, ci tengo a sottolineare lo straordinario approccio umano adottato dal personale amministrativo. Le impiegate coinvolte hanno mostrato una spiccata capacità di ascolto ed empatia, facendosi carico delle mie preoccupazioni. Questo episodio dimostra come la professionalità nel settore pubblico non si misuri soltanto con il rigoroso rispetto dei regolamenti e delle scansioni orarie, ma anche con la capacità di comprendere il valore del servizio alla comunità.

Esperienze di questo genere confermano quanto l’orientamento all’utente e l’umanità possano fare la differenza, restituendo un’immagine virtuosa e vicina alle esigenze dei cittadini. In un panorama in cui spesso emergono solo le criticità, mi sembrava doveroso rivolgere un sincero plauso a lavoratrici e lavoratori che, con spirito di servizio, valorizzano l’istituzione che rappresentano e si pongono come punto di riferimento autentico per la nostra comunità”.

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