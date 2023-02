I lavori di Abbanoa in Gallura.

I tecnici di Abbanoa interverranno domani, dalle ore 8 alle ore 18, a causa di una perdita sulla condotta idrica Dn 1000 e nei pezzi speciali all’interno del pozzetto di manovra individuato nella condotta foranea dell’acquedotto, che dal Potabilizzatore Agnata alimenta il serbatoio di Malabucà nel comune di Arzachena, sarà necessario effettuare la chiusura del flusso idrico ai serbatoi da esso alimentati, dalle ore 8 alle ore 19.

I disservizi riguarderanno Olbia centro abitato e frazioni di San Pantaleo, Berchiddeddu e Pittulongu dalle ore 16 alle ore 20 cali di portata e pressione, Murta Maria e Porto Istana, dalle 16 alle ore 20 cali di portata e pressione.

Loiri Porto San Paolo, Golfo Aranci, Palau, Padru, Telti, Monti e Arzachena, limitazione della portata immessa in rete dalle ore 16 alle ore 20 con cali di portata e pressione. Distretto 5 – Dalle ore 8 alle ore 22 interruzione della fornitura dal sollevamento idrico Monte Freare.

Si prevede il ripristino della regolare erogazione in distribuzione per le ore 20. I serbatoi che alimentano le reti di distribuzione saranno costantemente monitorate per consentire di mantenere l’erogazione secondo il programma e le limitazioni.

“Sarà nostra cura contenere le limitazioni qualora l’andamento dei consumi lo consenta ed eventuali variazioni al programma. A seguito delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte potrebbero verificarsi, al riavvio del flusso, dei transitori episodi di torbidità delle acque erogate”, fanno sapere da Abbanoa.