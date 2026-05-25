Olbia apre il primo coworking Poste Italiane in Sardegna

Apre il primo coworking Poste Italiane a Olbia.

A Olbia, a partire da ieri 25 maggio, risultano operativi presso l’ufficio postale di via Acquedotto i nuovi locali dedicati al progetto di coworking “Spazi per l’Italia” di Poste Italiane, destinati all’utilizzo da parte di imprese, organizzazioni e professionisti. L’iniziativa colloca il capoluogo gallurese come prima sede in Sardegna ad accogliere questo modello di spazi condivisi, inserito all’interno di una rete nazionale che comprende circa 250 immobili distribuiti tra capoluoghi di provincia, centri di medie dimensioni e piccoli comuni. Il progetto prevede la riconversione e la messa a disposizione di ambienti già esistenti in uffici privati, aree open space, sale per incontri informali, sale riunioni e aule utilizzabili anche per attività formative.

Un’area open space dotata di quattro postazioni operative.

Gli spazi realizzati a Olbia si sviluppano su due livelli e occupano complessivamente una superficie di circa 350 metri quadrati. Al loro interno sono stati allestiti sei uffici privati, con una capacità complessiva fino a 26 postazioni, oltre a un’area open space dotata di quattro postazioni operative. La struttura comprende inoltre una zona dedicata a servizi di copia e stampa e uno spazio break a disposizione degli utenti. L’offerta del servizio include una serie di dotazioni e prestazioni, tra cui arredi, connessione internet wireless, dispositivi di stampa e scansione, oltre alla gestione di utenze, climatizzazione, pulizia e manutenzione degli ambienti. Gli spazi possono essere utilizzati con modalità flessibili, sia per singole giornate sia per periodi prolungati.

La valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’azienda.

Secondo quanto previsto dal progetto, l’iniziativa si inserisce nel processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’azienda e nel sostegno ai percorsi di innovazione e digitalizzazione. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione ambienti di lavoro accessibili e attrezzati, situati in aree centrali e pensati per favorire attività professionali e possibili interazioni tra utenti. Per informazioni e per effettuare prenotazioni è possibile contattare l’indirizzo di posta elettronica [email protected].

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