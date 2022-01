Lavori nel potabilizzatore.

Cominciano i lavori per l’efficientamento del potabilizzatore dell’Agnata. La prossima settimana i tecnici di Abbanoa installeranno tre nuovi misuratori di portata dell’acqua grezza, proveniente dall’invaso del Liscia, in ingresso nell’impianto. Le nuove apparecchiature costituiscono un ulteriore salto di qualità nella produzione di acqua potabile a beneficio delle utenze servite.

Piano di azione.

I lavori saranno eseguiti tra lunedì 10 e mercoledì 12 gennaio 2022. La programmazione degli interventi nella stagione invernale, quando i consumi in Gallura sono nettamente inferiori, consentirà di evitare disservizi. L’impianto, grazie alla realizzazione di una nuova sezione di trattamento, continuerà a produrre il quantitativo (600 litri al secondo) per garantire il fabbisogno delle utenze. Eventuali cali di pressione potrebbero verificarsi nelle zone a quote più alte nei comuni di Olbia, Loiri Porto San Paolo, Golfo Aranci, Telti, Monti, Padru, Arzachena e Palau. Le squadre di Abbanoa procederanno alle attività di regolazione delle portate tramite manovre in rete per una migliore distribuzione dell’acqua.