I lavori al potabilizzatore dell’Agnata lasciano la Gallura senz’acqua

Gallura senz’acqua per i lavori al potabilizzatore dell’Agnata.

Un’importante fase di ammodernamento coinvolge l’impianto di potabilizzazione dell’Agnata, struttura che fornisce acqua a numerosi centri della bassa Gallura, inclusa la città di Olbia. Gli interventi riguardano tutte le sezioni dedicate al trattamento, necessarie a trasformare le acque grezze dell’invaso del Liscia in acqua potabile pronta per la distribuzione in rete. Le operazioni sono state programmate in questo periodo per assicurare la massima efficienza dell’impianto durante la stagione estiva, quando i consumi idrici registrano un incremento significativo.

Martedì 24 marzo i tecnici di Abbanoa proseguiranno con i lavori di manutenzione sulle sezioni di potabilizzazione e filtrazione all’interno dell’impianto. Le attività, previste dalle ore 6 fino alle 22, comporteranno la temporanea sospensione della produzione di acqua potabile. La pausa è necessaria per l’installazione di nuove apparecchiature e per garantire la sicurezza durante le operazioni. Durante l’intervento, l’erogazione ai cittadini sarà assicurata dai serbatoi di accumulo, ma al termine delle riserve potranno verificarsi cali di pressione, riduzione della portata o interruzioni temporanee del servizio idrico in diverse località.

Le aree potenzialmente interessate comprendono Olbia centro e le frazioni di Berchiddeddu, Pittulongu, Murta Maria e Porto Istana, Loiri Porto San Paolo, Golfo Aranci con le frazioni circostanti, Padru e le sue frazioni, Telti, Monti, e San Teodoro con le frazioni di Monte Petrosu, Punta Molara, Cala Ginepro, Cala Girgolu, L’Aldia Bianca, Lu Muvruneddu, Lu Fraili, La Traversa, Li Mori, La Suaredda Di Sutta, Li Scopi, Coda Cavallo e Nuragheddu. Sono coinvolti anche Luogosanto, Sant’Antonio di Gallura, Palau, La Maddalena, Arzachena e le frazioni dei rispettivi territori.

Durante tutta la giornata, le squadre operative di Abbanoa saranno impegnate in manovre in rete per limitare i disagi e garantire un servizio il più possibile regolare. Il ritorno alla piena erogazione è previsto per le 2 della notte tra martedì e mercoledì, al termine delle operazioni. I tecnici monitoreranno costantemente l’avanzamento dei lavori e, se possibile, anticiperanno la riattivazione del servizio qualora le attività si concludessero prima del previsto.

Gli utenti sono invitati a segnalare eventuali anomalie al numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24, per consentire un intervento tempestivo. In occasione della ripresa dell’erogazione, è previsto che l’acqua possa presentare una torbidità momentanea, fenomeno dovuto allo svuotamento e al successivo riempimento delle condotte, che non comporta rischi per la salute.

L’efficientamento dell’impianto di Agnata rappresenta un intervento strategico per garantire la continuità e la qualità del servizio idrico nella bassa Gallura. L’intera struttura, con le sue sezioni di filtrazione e trattamento, viene sottoposta a una serie di operazioni volte a modernizzare le apparecchiature e migliorare l’affidabilità del sistema, in modo da rispondere adeguatamente alle necessità di approvvigionamento durante i periodi di maggiore richiesta. Le attività di manutenzione proseguono quindi come parte di un piano programmato e coordinato, che coinvolge tecnici specializzati e una pianificazione attenta per ridurre al minimo eventuali disagi per la popolazione servita.

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