Collegamento nuove condotte a Luras, stop all’acqua

Stop all’acqua per il collegamento delle nuove condotte a Luras.

Un intervento sulla rete idrica è programmato per mercoledì 18 marzo nel territorio comunale di Luras, dove proseguono le attività di distrettualizzazione e miglioramento dell’efficienza del sistema di distribuzione dell’acqua. A comunicarlo è il gestore del servizio idrico Abbanoa, che ha annunciato l’avvio di una nuova fase dei lavori destinati ad aggiornare e potenziare le infrastrutture esistenti.

Nel corso della giornata i tecnici procederanno con il collegamento alla rete idrica attuale delle nuove condotte realizzate in via Umberto, in corrispondenza degli incroci con via Garibaldi e via Regina Margherita. L’operazione rientra nel più ampio programma di rinnovamento della rete e sarà accompagnata dalla dismissione delle vecchie tubature, ormai considerate obsolete e non più adeguate agli standard di efficienza richiesti.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni tecniche, sarà necessario sospendere temporaneamente la distribuzione dell’acqua nell’intero centro abitato. L’interruzione dell’erogazione è prevista nella fascia oraria compresa tra le 11 e le 19:30. Durante questo intervallo potranno verificarsi cali di pressione e momentanee mancanze d’acqua nelle utenze della zona. Il ripristino del servizio è previsto al termine dell’intervento, quando la rete tornerà a funzionare regolarmente.

Il gestore fa sapere che le squadre impegnate nei lavori cercheranno di limitare il più possibile la durata della sospensione, con l’obiettivo di riattivare l’erogazione anche prima dell’orario indicato qualora le operazioni si concludessero in anticipo. Eventuali anomalie o segnalazioni potranno essere comunicate al servizio guasti di Abbanoa attraverso il numero verde 800/022040, attivo senza interruzioni per l’intero arco della giornata. Alla ripresa della distribuzione dell’acqua potrebbe inoltre verificarsi una temporanea torbidità. Si tratta, spiegano dal gestore, di un fenomeno transitorio legato alle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori sulla rete idrica.

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