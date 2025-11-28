Le pensioni di dicembre in pagamento in Gallura con la tredicesima

28 Novembre 2025

di Pietro Serra

Il pagamento delle pensioni di dicembre in Gallura.

In Gallura le pensioni di dicembre, comprensive della tredicesima mensilità, saranno disponibili a partire da lunedì 1 dicembre in tutti e 34 gli uffici postali del territorio, come comunicato da Poste Italiane. La stessa data segnerà l’accredito per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che hanno optato per questa modalità, consentendo loro di accedere ai fondi senza recarsi allo sportello. I possessori di carte di debito associate a conti o libretti, così come di Postepay Evolution, potranno prelevare contanti presso i 26 sportelli automatici Postamat presenti nella zona.

In aggiunta, chi utilizza carte di debito collegate a conti o libretti potrà beneficiare di una polizza assicurativa gratuita che copre fino a 700 euro all’anno per furti di contante subiti entro due ore dal prelievo, sia agli sportelli postali sia agli Atm Postamat. Poste Italiane raccomanda, al fine di ridurre i tempi di attesa, di privilegiare il ritiro delle pensioni nelle ore centrali o pomeridiane della giornata e, se possibile, nei giorni successivi al primo del mese.

Per ulteriori dettagli o chiarimenti, Poste Italiane invita a consultare il sito ufficiale www.poste.it o a contattare il numero 06/45263322.

