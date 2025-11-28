Le pensioni di dicembre in pagamento in Gallura con la tredicesima

Il pagamento delle pensioni di dicembre in Gallura.

In Gallura le pensioni di dicembre, comprensive della tredicesima mensilità, saranno disponibili a partire da lunedì 1 dicembre in tutti e 34 gli uffici postali del territorio, come comunicato da Poste Italiane. La stessa data segnerà l’accredito per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che hanno optato per questa modalità, consentendo loro di accedere ai fondi senza recarsi allo sportello. I possessori di carte di debito associate a conti o libretti, così come di Postepay Evolution, potranno prelevare contanti presso i 26 sportelli automatici Postamat presenti nella zona.

In aggiunta, chi utilizza carte di debito collegate a conti o libretti potrà beneficiare di una polizza assicurativa gratuita che copre fino a 700 euro all’anno per furti di contante subiti entro due ore dal prelievo, sia agli sportelli postali sia agli Atm Postamat. Poste Italiane raccomanda, al fine di ridurre i tempi di attesa, di privilegiare il ritiro delle pensioni nelle ore centrali o pomeridiane della giornata e, se possibile, nei giorni successivi al primo del mese.

Per ulteriori dettagli o chiarimenti, Poste Italiane invita a consultare il sito ufficiale www.poste.it o a contattare il numero 06/45263322.