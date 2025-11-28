Polizia e scienza insieme a Olbia per “Scienza in Piazza”

L’iniziativa “Scienza in Piazza” a Olbia.

Il terminal dell’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia ha accolto tra il 19 e il 21 novembre la quinta edizione di “Scienza in Piazza”, evento che continua a confermarsi tra le iniziative di divulgazione scientifica più seguite della Sardegna, con una partecipazione complessiva stimata intorno alle 8.000 persone nel corso dei tre giorni. L’iniziativa, promossa dagli “Amici della Biblioteca Civica Simpliciana Olbia“, ha visto la presenza di 21 istituti superiori e alcune scuole medie, trasformando gli spazi dell’aeroporto in un laboratorio a cielo aperto, dove installazioni interattive, laboratori pratici e conferenze hanno attirato l’interesse di studenti, insegnanti e visitatori provenienti non solo da Olbia, ma anche da Sassari, Siniscola, Nuoro e altri centri della regione. Particolare attenzione è stata riservata all’Einstein Telescope, con interventi e testimonianze di ricercatori e divulgatori di spicco del panorama scientifico nazionale.

L’evento ha visto la partecipazione della polizia di Stato, presente con uno stand informativo volto a illustrare le principali attività dell’istituto. In particolare, sono state presentate le apparecchiature dedicate al riconoscimento di documenti contraffatti e le attività della Specialità Polizia di Frontiera, operativa presso lo stesso aeroporto, offrendo ai visitatori l’occasione di comprendere meglio il ruolo e le competenze di questo reparto. L’iniziativa ha consolidato così il suo ruolo di ponte tra mondo della scuola, istituzioni e divulgazione scientifica, confermando l’interesse diffuso verso la cultura e l’innovazione tecnologica nel territorio.