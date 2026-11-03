Rally dei Nuraghi, Porto Cervo Racing sul podio tra le scuderie

Il Porto Cervo Racing sul podio tra le scuderie.

Il podio tra le scuderie al Rally dei Nuraghi e del Vermentino e il primo posto nella Coppa Rally di Zona, a pari punti, segnano il bilancio della stagione di Porto Cervo Racing. Il sodalizio smeraldino ha chiuso al terzo posto la classifica riservata ai team nella 23ª edizione della gara, risultando la prima scuderia sarda. Un risultato ottenuto nel penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra, disputato sulle prove speciali della Gallura e del Monte Acuto, con dieci tratti cronometrati condizionati dalle condizioni meteorologiche.

Tra i portacolori, Auro Siddi e Marco Corda hanno ottenuto il miglior piazzamento assoluto, chiudendo quindicesimi su Skoda Fabia Evo. Mattia Ricciu e Giovanni Maria Mazzone hanno conquistato il terzo posto in Rally4, mentre Mirco Lorrai ed Eleonora Murgia hanno centrato lo stesso risultato in Rally5, a sei decimi dalla seconda posizione. Vittoria in RS 1.6 per Pietro Lilliu e Silvia Piras su Citroën C2 VTS. Per Lilliu e Piras il successo si aggiunge alle vittorie di classe ottenute nelle Coppe Rally di Zona di Sardegna e Toscana. I due equipaggi, insieme a Siddi-Corda e Lorrai-Murgia, rappresenteranno Porto Cervo Racing alla Finale Nazionale della Coppa Italia Rally, in programma il 14 e 15 novembre alla 61ª Coppa Città di Lucca.

Il bilancio comprende anche il sesto posto di Gabriele Angius e Stefano Achenza e il decimo di Roberto Cocco e Giuseppe Maccioni, entrambi in Rally4. Fuori classifica Giorgio e Federico Cellino, per un intervento esterno durante il cambio di uno pneumatico, mentre Giovanni e Manuel Pileri si sono ritirati all’ottava prova speciale dopo una toccata. Per Manuel era la prima esperienza sul sedile destro. Oltre ai risultati sportivi, Lilliu e Piras portano avanti nelle competizioni il messaggio contro la violenza sulle donne.

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