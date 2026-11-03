Meteo Olbia 4 novembre, allerta arancione in Gallura

La Protezione civile segnala rischio idrogeologico moderato e allerta gialla per temporali dalle 18 a mezzanotte

Il meteo a Olbia del 4 novembre sarà caratterizzato da nuvolosità in aumento e possibili precipitazioni in serata. Sulla Gallura la Protezione civile ha diramato un’allerta arancione per rischio idrogeologico e gialla per temporali, dalle 18 alle 23:59.

L’avviso riguarda l’intera area di allerta della Gallura e quella del Flumendosa-Flumineddu. Per il rischio idrogeologico è stata indicata una criticità moderata, con codice arancione, mentre per il rischio idrogeologico legato ai temporali il codice è giallo, con criticità ordinaria.

La fascia interessata dall’allerta è quella serale. La Protezione civile raccomanda alla popolazione di limitare gli spostamenti in auto ai soli casi di urgenza durante i fenomeni temporaleschi, di evitare i sottopassi e di non sostare vicino a ponti e argini. È inoltre vietato attraversare torrenti in piena, sia a piedi sia con qualsiasi mezzo.

Le previsioni meteo per mercoledì in Gallura

Nel corso della giornata il cielo sarà inizialmente irregolarmente nuvoloso, con un aumento della copertura nella seconda parte. Le precipitazioni sono attese soprattutto in serata, con quantitativi previsti deboli. La fase da seguire con maggiore attenzione sarà quella compresa tra le 18 e la mezzanotte, quando entrerà in vigore l’avviso della Protezione civile.

A Olbia le temperature saranno comprese tra 9 e 16 gradi, mentre a Tempio Pausania si passerà da una minima di 8 a una massima di 17 gradi. Anche a La Maddalena il cielo sarà condizionato dal passaggio delle nubi, con condizioni da seguire soprattutto nella seconda parte della giornata.

I venti soffieranno deboli, prevalentemente dai quadranti orientali. Il mare sarà poco mosso nelle ore centrali, con un aumento del moto ondoso in serata. La giornata richiederà quindi particolare attenzione in Gallura soprattutto per l’evoluzione dei fenomeni nella fascia oraria indicata dall’allerta.

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