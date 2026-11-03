Carta dedicata a te 2026-2027, pubblicati gli elenchi a Olbia

I beneficiari della Carta dedicata a te a Olbia.
È stato pubblicato sul sito del Comune di Olbia l’elenco dei beneficiari della Carta dedicata a te per le annualità 2026-2027. I cittadini interessati possono verificare la propria posizione consultando l’informativa e il documento allegato sul sito istituzionale dell’amministrazione comunale.
Per tutelare la riservatezza dei destinatari, i nominativi non sono riportati nell’elenco. L’identificazione avviene infatti attraverso il numero di protocollo della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) ai fini Isee, attribuito dal sistema Inps al momento della presentazione telematica della dichiarazione. Si tratta del codice già in possesso di ciascun richiedente, che dovrà essere utilizzato per controllare se il proprio nominativo rientra tra quelli ammessi al beneficio. L’amministrazione comunale invita quindi gli interessati a consultare l’elenco pubblicato in allegato all’avviso sul portale del Comune di Olbia, dove sono disponibili tutte le indicazioni per verificare l’inserimento tra i beneficiari della misura.