Disagi nei collegamenti con i treni.

Nessuna tregua, il maltempo con il forte vento continua a imperversare sulla Sardegna e sulla Gallura. Soprattutto ieri mattina sono caduti rami e alberi sulle rotaie dei treni, nella tratta da Golfo Aranci a Macomer, e di conseguenza anche nella tratta che da Olbia va verso Chilivani. Tantissimi i disagi per i numerosi pendolari.

Per questo ieri in serata è stata sospesa la linea ferroviaria Golfo Aranci-Macomer. Trenitalia ha attivato gli autobus per sostituire le corse dei convogli rimasti bloccati. Oggi dopo i controlli della linea ferroviaria e la pulizia dei binari, effettuati dal personale di Trenitalia, i collegamenti hanno ripreso regolarmente.

