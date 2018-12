Incidente sul ponte di Padrongianus.

Restano gravi le condizioni della donna rimasta coinvolta in un grave incidente sul ponte del fiume Padrongianus, alla periferia di Olbia. Dopo una delle curve all’altezza della pista dell’aeroporto sulla strada statale 125, la conducente avrebbe perso il controllo della sua macchina per finire con violenza sul guardrail. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118 che ha trasportato la donna in codice rosso all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. La donna potrebbe aver perso il controllo del mezzo, forse per l’alta velocità. La ricostruzione dell’incidente è nelle mani dei carabinieri. Le sue condizioni per ora rimangono gravi.

(Visited 370 times, 370 visits today)