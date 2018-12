Decine di interventi in città.

Serie di interventi, tra ieri e oggi, dei vigili del fuoco di Olbia per i postumi del forte vento. Tantissimi i problemi provocati dalle forti raffiche di vento che nelle ultime ore hanno sferzato la città, l’hinterland e la provincia. Decine le chiamate per alberi e rami caduti sulla sede stradale e tanti altri pericolanti, pannelli pubblicitari pericolanti, cornicioni e pannelli solari divelti.

Moltissimi gli alberi e i pali pericolanti sui quali stanno intervenendo ancora oggi. Interventi anche per alcuni tetti pericolanti, coperture divelte ed elementi strutturali in pericolo di distacco. Nel corso della giornata di ieri, fortunatamente, non si sono registrati danni a persone ma l’allerta per oggi resta massima.

(Visited 71 times, 71 visits today)