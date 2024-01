Choc a Golfo Aranci per l’anziano aggredito in casa

Choc a Golfo Aranci per l’aggressione subìta in casa da un anziano di 80 anni che vive solo ed è finito è in ospedale. Due malviventi sono entrati in azione nella sua casa vicino alla stazione e, sorpresi dalla sua reazione, lo hanno colpito. Nella sua abitazione ieri sera con carabinieri e il 118 è arrivato anche il primo cittadino, per verificare di persona cosa fosse successo.

“Desidero esternare tutta la mia indignazione per l’incredibile fatto accaduto ieri sera nel nostro paese – commenta oggi il sindaco Mario Mulas -. E sono certo di interpretare il sentimento di tutta la nostra comunità affermando che fatti come quelli di ieri non ci appartengono e sono estranei al nostro modo di vivere onesto e civile”.

La comunità di Golfo Aranci è turbata da un gesto di violenza contro un ottantenne. “L’aggressione ad un anziano è quanto di più ignobile possa essere pensato e messo in atto – dice Mulas -. Esprimo la solidarietà e la vicinanza di tutto il paese al signor Pagano e alla sua famiglia. E mi auguro che le forze dell’ordine abbiano modo di appurare chi si è macchiato di una azione tanto vergognosa”.

