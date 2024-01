Formatica Scarl, agenzia formativa accreditata per la Regione Sardegna, organizza un open day dedicato ai percorsi IEFP presentati sul comune olbiese martedì 16 gennaio dalle ore 15,00 alle ore 17,00 in Viale Basa 5/9 (1 piano).

I percorsi IEFP sono percorsi di istruzione e formazione professionale dedicati ai ragazzi, residenti o domiciliati in Sardegna, di età compresa tra i 13 e i 17 anni (non compiuti al 14 settembre 2024), che conseguiranno la licenza media entro luglio 2024. I due percorsi con sede in Viale Basa 5/9 per i quali sarà possibile presentare iscrizione sono: Operatore del benessere – acconciatore e Operatore della ristorazione preparazione alimenti e allestimento piatti.

Il percorso IeFP per Operatore del benessere – acconciatore è ormai alla sua terza edizione ed è caratterizzato da una forte componente pratica. Fin dal primo anno di attività, oltre alle materie relative al recupero di competenze di base, si svolgeranno le materie professionalizzanti: acconciatura e messa in piega, taglio, femminile e maschile, e colorazione cosmetica. La peculiarità di questo percorso è rappresentata inoltre dall’attivazione di laboratori tematici: armocromia, consulenza d’immagine, laboratorio di fotografia, manga e cosplayer e makeup base.

La “new entry” è invece rappresentata dalla figura di Operatore della Ristorazione. La particolarità di questo percorso è rappresentata dal coinvolgimento di chef stellati nell’organizzazione di masterclasses, momenti di alta formazione specifica per permettere ai ragazzi, imparate le basi, di sviluppare le proprie competenze e farne tesoro nel momento in cui troveranno lavoro. I laboratori tematici sono i seguenti: “scrivere, comunicare e fotografare il cibo”, “cucina stellata”, “pasticceria sarda” e “osteria contemporanea”.

Entrambi rilasciano una qualifica europea III EQF spendibile sul mercato del lavoro, oltre a fornire la possibilità di riprendere il cammino scolastico tradizionale dalla quarta superiore, oppure l’iscrizione a una quarta annualità IeFP. La durata dei corsi è di tre anni: 2970 ore totali, 990 per ogni annualità, articolandosi in un biennio finalizzato all’assolvimento dell’obbligo di istruzione con rilascio della certificazione delle competenze e in un terzo anno a conclusione del quale si consegue l’attestato di qualifica professionale. I percorsi prevedono 1237 ore di Sperimentazione Duale, di cui 990 di alternanza rafforzata, quindi stage in aziende del territorio, oltre a ore di formazione teorica e laboratoriale presenti sin dal primo anno.

Il materiale didattico sarà fornito gratuitamente dall’agenzia formativa; inoltre a disposizione di ogni allievo un tablet, ricorrendo quindi ad una didattica fortemente digitalizzata. In continuazione a quanto già attivato sugli scorsi corsi, come elemento caratterizzante del centro di formazione, verranno sviluppati laboratori sull’educazione sessuale, sul contrasto al bullismo, esperienze immersive di realtà virtuale e infine ore dedicate al tema dell’uso e dell’abuso di sostanze stupefacente. Oltre ai docenti in aula sarà presente un tutor che seguirà tutte le necessità dei corsisti, interfacciandosi anche con i genitori.

Le iscrizioni si effettuano tramite il portale “Scuola in Chiaro” del Miur dal 18 gennaio 10 febbraio 2024 al link https://bit.ly/3o01NoD: all’interno del portale deve essere inserito il codice meccanografico SSCF00800A. In questa prima fase le iscrizioni sono dedicate prioritariamente a chi frequenta la classe terza delle scuole medie; è inoltre possibile procedere all’iscrizione anche per chi si trova formalmente in dispersione scolastica, quindi non risulta essere più iscritto in nessuna scuola superiore. Per coloro che invece, entro il limite d’età definito, frequentano una scuola superiore è possibile effettuare una preiscrizione contattando l’agenzia formativa, per poi procedere all’iscrizione definitiva in un secondo momento tramite il portale Sil Sardegna. I posti sono limitati: 15!

Per ricevere supporto nella procedura di iscrizione ed eventuali altre informazioni è possibile contattare la coordinatrice Federica Degortes all’indirizzo formazionesardegna@formatica.it, oppure al numero 351-6770215. Info sul sito www.istruzionetriennale.it/project/iefp-acconciatura-olbia/

